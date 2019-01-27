У Полтаві затримали прикордонника і його спільника, колишнього військовослужбовця Держприкордонслужби.

Чоловіків затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в розмірі понад $1 тис. США, повідомляє Державного бюро розслідувань.

– За попередньою інформацією, вищевказані особи вимагали та отримали 1250 доларів США від громадянина України за допомогу в легалізації статусу іноземних громадян на території України, – йдеться в повідомленні.

Так, після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розмірі $500 США, посадова особа і її спільник затримані в порядку ст.208 ККУ.

Їм готується повідомлення про підозру, проводяться слідчі дії.

Слідчі теруправління ДБР в Полтаві проводять розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Слідчими теруправління #ДБР у місті Полтаві #затримано військовослужбовця Харківського прикордонного загону Східного… Опубліковано Державне бюро розслідувань Неділя, 27 січня 2019 р.

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