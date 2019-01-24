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За рогом агресор, не можна постукати і почати переговори – Порошенко у Давосі

Петро Порошенко виступив на Українському сніданку у Давосі. Основні тези промови президента – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Петро Порошенко

Петро Порошенко взяв участь у Всесвітньому економічному форумі та виступив на Українському сніданку у Давосі.

Ми зібрали коротко основні тези, які зачіпав президент.

Дивіться сюжет: Вибори 2019 і війна на Донбасі – головні теми на Українському сніданку у Давосі

Донбас і Крим

Росія повинна реалізувати свої зобов’язання з Мінських угод.

– 20 лютого ми проводитимо дискусію про ситуацію на окупованих територіях Донбасу і в Криму на Генасамблеї ООН, – сказав президент.

Відносини з Росією

Порошенко підкреслив, що нову формулу відносин з РФ виробити не можна, оскільки вона не дотримується своїх зобов’язань.

– Росія порушує Будапештський договір, ігнорує Мінські угоди. Яким чином можна пропонувати нову формулу відносин з Росією, якщо все по справедливості пов’язане з Мінськими угодами?, – каже глава Української держави.

За словами президента, багато хто не зробив висновків, кажучи, що миру легко досягти.

– У мене для вас погані новини. За рогом агресор, до якого не можна постукатися і почати переговори, – відзначив Порошенко.

Ключ до миру не в Києві. Не в Брюсселі. Він у Москві.

Україна має використовувати будь-який механізм, залучити максимальну підтримку світу, щоб повернути мир на нашу землю.

Вибори 2019

Президент відзначив, що під час дискусій про вибори потрібно сфокусуватися на виборі українців і уникнути російського впливу.

Давос 2019

– Часто говорять, що Україна вже не цікава нікому. Хто це говорить? Путін. Йому хочеться, щоб так було. Але що ми бачимо насправді? У Давосі багато світових лідерів дискутують про Україну.

Президент відзначив, що Україна залишиться на шляху реформ і цей процес буде незворотнім.

Міжнародна співпраця

Президент України також зустрівся зі світовими лідерами, зокрема з канцлером німеччини Ангелою Меркель, китайською делегацією, генсеком ООН Антоніу Гутеррішем,  директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард та іншими.

Нагадаємо, на Світовому економічному форумі проходить Український сніданок у Давосі, який традиційно проводить Фонд Віктора Пінчука і EastOne.

Тут зібралися світові політики, президенти, економісти та аналітики. На порядку денному – майбутнє України, реформи та перспективи.

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