Петро Порошенко виступив на Українському сніданку у Давосі. Основні тези промови президента – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Петро Порошенко взяв участь у Всесвітньому економічному форумі та виступив на Українському сніданку у Давосі.

Ми зібрали коротко основні тези, які зачіпав президент.

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Донбас і Крим

Росія повинна реалізувати свої зобов’язання з Мінських угод.

– 20 лютого ми проводитимо дискусію про ситуацію на окупованих територіях Донбасу і в Криму на Генасамблеї ООН, – сказав президент.

Відносини з Росією

Порошенко підкреслив, що нову формулу відносин з РФ виробити не можна, оскільки вона не дотримується своїх зобов’язань.

– Росія порушує Будапештський договір, ігнорує Мінські угоди. Яким чином можна пропонувати нову формулу відносин з Росією, якщо все по справедливості пов’язане з Мінськими угодами?, – каже глава Української держави.

За словами президента, багато хто не зробив висновків, кажучи, що миру легко досягти.

– У мене для вас погані новини. За рогом агресор, до якого не можна постукатися і почати переговори, – відзначив Порошенко.

Ключ до миру не в Києві. Не в Брюсселі. Він у Москві.

Україна має використовувати будь-який механізм, залучити максимальну підтримку світу, щоб повернути мир на нашу землю.

Україна ніколи не буде нічиїм слугою. Росія має реалізувати свої зобов’язання за Мінськими угодами. Росія ігнорує Будапештський меморандум та Мінські угоди. Ті, хто пропонують нову формулу, допомагають РФ зіскочити з гачка санкцій. pic.twitter.com/nDh4KKxzDt — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 января 2019 г.

Вибори 2019

Президент відзначив, що під час дискусій про вибори потрібно сфокусуватися на виборі українців і уникнути російського впливу.

Давос 2019

– Часто говорять, що Україна вже не цікава нікому. Хто це говорить? Путін. Йому хочеться, щоб так було. Але що ми бачимо насправді? У Давосі багато світових лідерів дискутують про Україну.

Президент відзначив, що Україна залишиться на шляху реформ і цей процес буде незворотнім.

Міжнародна співпраця

Президент України також зустрівся зі світовими лідерами, зокрема з канцлером німеччини Ангелою Меркель, китайською делегацією, генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард та іншими.

Під час зустрічі з Директором-розпорядником МВФ @Lagarde у Давосі обговорили стан розвитку співпраці Україна-МВФ та початок реалізації нової програми Стенд-бай, а також – перспективи економічного зростання України у 2019 році pic.twitter.com/ZItBGPfAzH — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 января 2019 г.

Нагадаємо, на Світовому економічному форумі проходить Український сніданок у Давосі, який традиційно проводить Фонд Віктора Пінчука і EastOne.

Тут зібралися світові політики, президенти, економісти та аналітики. На порядку денному – майбутнє України, реформи та перспективи.