Голова партії Відродження, народний депутат Віктор Бондар подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на виборах президента України, що відбудуться 31 березня.

Пакет відповідних документів політик приніс до Центрвиборчкому 31 січня. Упродовж п’яти днів ЦВК мусить їх розглянути та ухвалити рішення щодо реєстрації, передає прес-служба партії Відродження.

Віктор Бондар був висунутий кандидатом у президенти 30 січня на з’їзді партії Відродження. Делегати з’їзду одностайно заявили про його підтримку на прийдешніх виборах.

Тоді ж лідер партії презентував свою передвиборчу програму. Серед її пріоритетів – розвиток вітчизняної економіки, промисловості, підвищення міжнародного авторитету України.

За словами Віктора Бондаря, він йде в президенти, бо має чітке бачення того, як вирішити економічні та соціальні проблеми держави.

– Я балотуюся на пост глави держави, аби дати виборцям альтернативу популізму і показати, що серед політиків є люди, які готові працювати для держави. Моя мета – відродження України, насамперед української економіки. Моя мета – це боротьба з бідністю за краще життя та майбутнє наших громадян. Я хочу, щоб всі українці жили не просто, як у Європі, а краще, ніж в Європі. Для реалізації цих планів у мене є економічна програма та конкретний план дій. Упродовж президентської кампанії я представлю її кожному українцеві. Я не займатимусь популізмом – я буду працювати! – сказав по завершенні процедури подання документів лідер партії Відродження.

Нагадаємо, термін процесу реєстрації у ЦВК кандидатів у президенти спливає 3 лютого.