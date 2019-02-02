Сьогодні, 2 лютого, у більшості областей України ускладнені погодні умови.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС посилаючись на дані Укргідрометцентру.
– У більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця, – зазначили у ДСНС.
В Укравтодорі зазначили, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено, однак дорога мокра, тому у прес-центрі закликають водіїв бути обережними.
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До слова, Факти ICTV писали про те, як отримати компенсацію за затоплене авто.
Фото: Dreamstime.com
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