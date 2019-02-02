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Туман та ожеледиця: в Україні оголосили перший рівень небезпеки (КАРТА)

Сьогодні, 2 лютого, у більшості областей України ускладнені погодні умови.

Туман та ожеледиця: в Україні оголосили перший рівень небезпеки (КАРТА)

Про це повідомляє прес-служба ДСНС посилаючись на дані Укргідрометцентру.

– У більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця, – зазначили у ДСНС.

В Укравтодорі зазначили, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено, однак дорога мокра, тому у прес-центрі закликають водіїв бути обережними.

Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру

До слова, Факти ICTV писали про те, як отримати компенсацію за затоплене авто.

ФотоDreamstime.com

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