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ДТП з Мариною Поплавською: водій повністю визнав провину

Правоохоронці завершили розслідування щодо ДТП, у якій загинула актриса Дизель шоу Марина Поплавська.

ДТП з Мариною Поплавською: водій повністю визнав провину

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Київській області.

– Розслідування по справі ДТП, в якій загинула актриса Дизель шоу Марина Поплавська, завершено. Провадження скеровано до суду, вину підозрюваного доведено, – зазначили у поліції.

Причиною аварії стало те, що водій автобусу не впорався з керуванням.

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Водій співпрацював зі слідством, провину свою повністю визнав. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула у ДТП під Києвом вранці 20 жовтня. Водій автобуса з акторами не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.

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