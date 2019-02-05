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Україна зберегла статус частково вільної країни – Freedom House

У 2019 році Україна зберегла статус частково вільної країни, а окупований Крим отримав статус невільної території.

Freedom House

Про це йдеться у новому звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House Свобода у світі 2019, який публікує Freedom House Ukraine.

– Якщо в цілому звіт зафіксував 13-те поспіль зниження глобального рівня демократії у світі, Україна зберегла статус “частково вільної” країни, однак невтішним є пониження рейтингу громадянських свобод у порівнянні з минулим роком, – йдеться у повідомленні.

У розділі частково вільних країн поруч з Україною перебувають ще 59 держав та п’ять територій.

У розділі невільних країн 50 держав, у тому числі РФ.

Загалом експерти Freedom House проаналізували 209 країн та територій.

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Нагадаємо, у 2018 році Freedom House віднесла Україну до категорії частково вільних країн.

Фото: Freedom House Ukraine

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