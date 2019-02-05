У 2019 році Україна зберегла статус частково вільної країни, а окупований Крим отримав статус невільної території.
Про це йдеться у новому звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House Свобода у світі 2019, який публікує Freedom House Ukraine.
– Якщо в цілому звіт зафіксував 13-те поспіль зниження глобального рівня демократії у світі, Україна зберегла статус “частково вільної” країни, однак невтішним є пониження рейтингу громадянських свобод у порівнянні з минулим роком, – йдеться у повідомленні.
У розділі частково вільних країн поруч з Україною перебувають ще 59 держав та п’ять територій.
У розділі невільних країн 50 держав, у тому числі РФ.
Загалом експерти Freedom House проаналізували 209 країн та територій.
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Нагадаємо, у 2018 році Freedom House віднесла Україну до категорії частково вільних країн.
Фото: Freedom House Ukraine