Реалізація проекту Стіна затримується через відставання фінансування.

Проект Стіна, які реалізовують українські прикордонники на кордоні з країною-окупантом Росією, готовий на близько 30%.

Про це в ефірі українського телеканалу відзвітував спікер ДПСУ Олег Слободян і підкреслив, що комплекс прикордонних споруд побудовано настільки, наскільки його було профінансовано до цього моменту, пише Інтерфакс-Україна.

При цьому, прикордонник заявив про майже завершену реалізацію проекту Стіна на Харківщині. Слободян також зазначив, що зведення прикордонних споруд призвело до того, що на цій ділянці практично не порушується держкордон.

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Спікер Держприкордонслужби поскаржився на затримку термінів реалізації проекту Стіна, пояснивши це відставанням фінансування. Тепер замість 2020 року прикордонники прогнозують завершення будівництва стіни в 2021 році.

До слова, ДПСУ збудувала на узбережжі Азовського моря п’ять веж для спостереження за безпекою на воді.

Фото: ДПСУ