Україна закупить патрульні кораблі для контролю безпеки в Азовському морі.

Україна може закупити 22 патрульних кораблі виробництва Франції, щоб забезпечити прикордонниками захист лінії морського кордону.

Переговори про закупівлю вже ведуться з партнерами, повідомив глава ДПСУ Петро Цигикал в інтерв’ю українському телеканалу, пише Інтерфакс-Україна.

Головний прикордонник також повідомив про зведення на узбережжі Азовського моря 5 веж для проведення надводного контролю безпеки.

За його словами, всередині оборонних споруд, які об’єднають в єдину систему, будуть встановлені сучасні засоби візуального та радіотехнічного контролю.

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Цигикал уточнив, що прикордонники працюють над посиленням морських підрозділів в Азовському морі через агресію Росії в Керченській протоці.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що ситуація на Азовському морі контрольована.

Фото: ВМС України