У Харкові з 7 лютого підвищили тарифи на проїзд у метро – з 5 до 8 грн, у міському електротранспорті – з 4 до 6 грн.

Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконком Харківської міської ради.

Заступник мера Харкова, директор Департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв заявив на засіданні міськвиконкому, що діючий тариф на проїзд у метрополітені, затверджений 28 березня 2018 року в розмірі 5 грн за одну поїздку, вже не відшкодовує економічно обґрунтованих витрат.

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Така ж ситуація і з тарифом на проїзд у трамваях і тролейбусах.

Водночас чиновник наголосив, що підвищення тарифів не позначиться на пільговиках.

За його словами, після підвищення вартості проїзду пасажири з електронним квитком або безконтактною карткою мають право на проїзд за тарифом, який діяв на момент їх поповнення.

Нагадаємо, у Харкові в березні 2018 року тарифи на проїзд в трамваях і тролейбусах збільшено до 4 грн, у метрополітені – до 5 грн.

Фото: city.kharkov.ua