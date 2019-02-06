Після анексії Криму окупанти почали незаконно добувати пісок у Керчі, в районі дамби Нижньо-Чурбашського водосховища.

Обсяги видобутого піску постійно збільшуються, внаслідок чого бруд від його промивання потрапляє на міський пляж у Керчі, повідомляє прокуратура АР Крим.

– У той же час, токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та природного середовища, – наголошують у прокуратурі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 240 ККУ – Порушення правил охорони або використання надр.

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До слова, зміщення арок Керченського мосту також мають негативний вплив на акваторію Чорного моря та можуть нести загрозу життю і здоров’ю людей.

Фото: прокуратура АР Крим