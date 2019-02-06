Відсторонення Уляни Супрун від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я блокує доставку ліків у медичні заклади на суму понад 633 млн грн.

– Розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра, – пояснили у МОЗ.

У відомстві також наголошують, що рішення суду ставить під загрозу здоров’я і життя тисяч українців, адже є ризик зриву закупівлі ліків, гарантованих державою.

– Питання доступу пацієнтів до цих ліків часто є питанням життя і смерті. Частина з препаратів дороговартісні, і пацієнти найчастіше не можуть купити їх самостійно, – йдеться у заяві.

Право підпису наказів про розподіл ліків у регіони має лише Супрун, але “через рішення Окружного адміністративного суду Києва препарати залишатимуться на складах”.

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Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.



Раніше Факти ICTV писали, що Супрун отримала п’ять повісток до суду, що були призначені на 3 січня.

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