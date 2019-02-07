Оператор національних лотерей Українська Національна Лотерея підтвердив свою відповідність принципам Європейської Асоціації Лотерей і Тото, отримавши в кінці 2018 року відповідний сертифікат.

Про це повідомив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський.

Членство в Асоціації можливе в разі, якщо оператор лотерей реалізовує у своїй діяльності програму Відповідальна гра – комплекс заходів, спрямованих на захист гравців і населення від негативних ризиків надмірної гри в лотерею.

Раніше УНЛ вже отримала сертифікат про відповідність принципам відповідальної гри від Всесвітньої лотерейної асоціації. Програма передбачає співпрацю з профільними медичними організаціям в сфері боротьби з залежностями, навчання персоналу правилам безпечної гри і застосування їх при роботі з клієнтом, а також проведення наукових досліджень та інформування населення про ризики розвитку ігрової залежності з метою профілактики.

Принципи Відповідальної гри визначають, що лотерейні оператори повинні вживати заходів щодо запобігання проблем ігрової залежності. Програма Відповідальної гри розділена на 11 розділів. Кожен з них спрямований на припинення ігроманії та пошук проблем з залежностями.

Подібна практика широко поширена серед європейських та світових операторів національних лотерей. Результати роботи щодо реалізації програми Відповідальна гра оцінюються незалежними аудиторами, а потім перевіряються представниками Європейської Асоціації Лотерей.

Членство в асоціації підтверджує використання УНЛ загальноприйнятих європейських і світових стандартів проведення лотерей, розуміння і впровадження кращих практик і прикладів застосування цих стандартів, дотримання останнім регуляторних вимог європейського законодавства.

Нагадаємо, що Українська Національна Лотерея – оператор державних лотерей, презентувала свій новий сайт.

Новий сайт unl.ua вже доступний для користувачів. Оновлений сайт отримав не тільки сучасний зовнішній вигляд, а й поповнив свій функціонал практичними рішеннями.

Як відзначають в компанії, тепер зіграти і вибрати свої щасливі числа стало набагато зручніше.

– Основною метою роботи над новим сайтом були і залишаються зручність та задоволеність гравців. Кожен крок взаємодії з сайтом УНЛ опрацьовувався виходячи, перш за все, з бажань і оптимальної роботи користувача, – зазначив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський.

До окремих фішок нового сайту можна віднести:

новий особистий кабінет з широким функціоналом;

зареєстрованим гравцям система сама буде нагадувати про наявність неперевірених і невиплачених квитків;

збільшений ліміт суми розіграшів по квитку, яку гравець може отримати на особистий баланс;

зручний доступ до всього функціоналу сайту за допомогою додаткового меню; спрощена система реєстрації для нових гравців;

зручна і адаптована версія мобільного сайту, яка допоможе зручно купувати квитки з мобільних пристроїв;

можливість завантаження мобільної версії сайту на телефон і роботи при тимчасовій відсутності інтернету;

розширений вибір платежів для поповнення і виплати балансу.

Також з’явилося нововведення, якого багато хто чекав – можливість відстежувати статус замовлення в особистому кабінеті.

– Пропоноване рішення ефективно реалізує принципи безпеки; зрозуміле придбання квитків і прозору систему виплати виграшів. При роботі над сайтом були враховані всі останні тренди веб-дизайну і розробки, – заявив Бочковський.

На сайті можна придбати добре відомі лотереї від УНЛ, такі як: Супер Лото, КЄНО, Лото Трійка і Максима. Крім того, доступні моментальні онлайн-лотереї. У цьому році очікуються поповнення інтернет-сайту новими пропозиціями цікавих ігор для клієнтів УНЛ.

Запуск нового сайту і робота над іншими сучасними рішеннями відображає загальні зміни в роботі і політиці УНЛ, які відображають перехід на новий рівень розвитку компанії і впровадження європейських стандартів ведення діяльності, відзначають в компанії.