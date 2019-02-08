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Тундра прекрасний! Російська правозахисниця опублікувала фото Кольченка

Російська правозахисниця опублікувала фото українського політв’язня Олександра Кольченко.

Тундра прекрасний! Російська правозахисниця опублікувала фото Кольченка

Знімок опублікувала правозахисниця, координатор проекту Росузнік Яна Гончарова.

– Тундра прекрасний! А по факту – Новий рік відсидів у ШІЗО, бандероль, в тому числі з книгами, відіслали назад не розпакувавши. Прихворів, у Копейську потепліло аж до -15, – написала Гончарова.

Читайте: Сенцов відповів на лист Кольченка: Я ніколи не здаюся!

Раніше Факти ICTV писали, що український політв’язень Павло Гриб за час перебування у російському СІЗО отримав нові складні захворювання.

Фото: Яна Гончарова.

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