Лідер опозиції підкреслив, що назви областей, населених пунктів і вулиць повинні визначати люди, а не Рада, якій не довіряють 98% населення.

Фракція Опозиційного Блоку не підтримала зміни до Конституції про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську без проведення місцевого референдуму.

– Українці зараз змушені працювати за кордоном для того, щоб прогодувати свої сім’ї, тому що економіка України зараз в цілковитому занепаді. В країні війна. А влада в цей час займається перейменуванням міст і вулиць, намагаючись відвернути українців від реальних життєво важливих проблем, – заявив під час обговорення законопроектів щодо перейменування Дніпропетровської області народний депутат Олександр Вілкул.

Він заявив, що фракція не підтримає зміни до Конституції про перейменування області без проведення місцевого референдуму.

– А чи приносять такі рішення будь-кому полегшення, чи знизять тарифи або закінчать війну? Ні, тоді кому вони тоді вигідні, – сказав Олександр Вілкул звертаючись до провладної коаліції.

Він підкреслив небажання влади займатися вирішенням реальних проблем українців в той час, коли спрямовані на поліпшення життя людей законопроекти Опоблоку навіть не розглядаються парламентом.

– Сьогодні Верховна Рада зробила перший крок до перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. Я вважаю, що такі питання повинні вирішувати люди, які живуть в цих областях, а не політики. Ще в 2015 році я вніс законопроект про місцевий референдум і вважаю правильним, щоб такого роду питання вирішувала місцева громада, – заявив Олександр Вілкул.

За регламентом, ВР тепер очікує рішення Конституційного Суду України. Після чого буде проведено голосування в першому читанні (можливо, до кінця цієї сесії в липні), а також у другому читанні восени – до кінця каденції цього складу парламенту.

У разі, якщо парламент не зможе схвалити законопроект в першому читанні до парламентських виборів, цей документ буде вважатися неприйнятим Верховною Радою.

Нагадаємо, народні депутати 240 голосами підтримали перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.