Народні депутати 240 голосами підтримали перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Тепер це рішення, яке передбачає внесення зміни до статті 133 Конституції України, повинен розглянути Конституційний суд.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що територія Дніпропетровської області тісно пов’язана з історією українського козацтва та його адміністративно-військових центрів – Січей.

Зокрема, що Січеслав є другою неофіційною назвою Дніпра, другою за рейтингом симпатій городян.

Автори законопроекту наголошують, що запропонована назва області “відповідає світовій і вітчизняній практиці топонімічної номінації, найповніше відображає історично-географічні та соціально-культурні особливості краю”.

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Нагадаємо, у листопаді 2018 року в Верховній Раді зареєстрували проект закону №9310-1, в якому пропонувалося змінити назву Дніпропетровської області на Січеславську.