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Як гарячі пиріжки. Скільки валюти купили українці в 1-й день онлайн-обміну

Українці у перший день вступу у силу закону про валютну лібералізацію купили онлайн більше 2 млн доларів.

Прогноз курса доллара

Клієнти Приват24 придбали $1 млн 432,34 тис. і продали $402,61 тис., повідомляє прес-служба банку у коментарі для Інтерфакс-Україна.

Крім того, українці купили онлайн €245,28 тис. і продали €130,95 тис.

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У свою чергу співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів, що клієнти за перший день онлайн-обміну придбали більше $900 тис.

Крім того, він зазначив, що українці відкрили 6 тис. валютних карт (раніше їх купували в середньому по 1 тис.).

Залишки на валютних картах збільшилися на $750 тис. в еквіваленті – до $2,37 млн і €0,95 млн.

За день продали клиентам больше 900’000 долларов, открыли 6000 валютных карт и остатки на валютных картах увеличились на 750’000 долларов в эквиваленте. А как вы провели вчерашний день?

Опубліковано Олегом Гороховским Пʼятниця, 8 лютого 2019 р.

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року набув чинності закон про валюту, який, як очікується, полегшить життя українців і поліпшить загальний бізнес-клімат у країні.

ФотоPixabay

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