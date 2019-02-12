PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Чому зростає рейтинг Зеленського і що буде далі/

Чому зростає рейтинг Зеленського і що буде далі

Як шоумен Володимир Зеленський опинився у трійці лідерів серед кандидатів на пост президента України.

Зеленский

За рахунок чого саме серед лідерів передвиборної гонки виявився Володимир Зеленський – відповідь шукав політичний оглядач Павло Казарін.

Так, феномен Володимира Зеленського не новий. Втома від старих політичних еліт давала зелене світло в політиці найнесподіванішим персонажам по всьому світу.

Саме вона забезпечила перемогу Дональда Трампа і Еммануеля Макрона: при всіх очевидних відмінностях, і той і інший збирали голоси виборців, які втомилися від старих облич та імен.

Втім, нинішні цифри зовсім не обіцяють Зеленському однозначної перемоги. З однієї причини: рейтинг росте, поки мовчить.

Рейтинги падають, коли кандидати починають говорити.

Детальніше дивіться в сюжеті програми Ранок у великому місті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський подав документи в ЦВК 25 січня.

Фото: Володимир Зеленський

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сотні масованих кібератак на день. Як Росія готується до виборів в Україні
Фейки та бот-ферми: як захищатиметься Україна від кібератак Кремля на виборах
Шоумен – президент або до чого доводить відчай суспільства
Інтереси Росії і провокації перед виборами – інтерв’ю екс-глави СБУ Смешка
Порошенко в Мюнхені оприлюднить дані щодо втручання РФ у вибори 2019
В Україні заблокують новий перелік сайтів, що загрожують нацбезпеці
МВС не допустить підкупу на виборах 2019 – Аваков
З яйцями та зеленкою: як проходить передвиборча кампанія 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка