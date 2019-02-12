Як шоумен Володимир Зеленський опинився у трійці лідерів серед кандидатів на пост президента України.

За рахунок чого саме серед лідерів передвиборної гонки виявився Володимир Зеленський – відповідь шукав політичний оглядач Павло Казарін.

Так, феномен Володимира Зеленського не новий. Втома від старих політичних еліт давала зелене світло в політиці найнесподіванішим персонажам по всьому світу.

Саме вона забезпечила перемогу Дональда Трампа і Еммануеля Макрона: при всіх очевидних відмінностях, і той і інший збирали голоси виборців, які втомилися від старих облич та імен.

Втім, нинішні цифри зовсім не обіцяють Зеленському однозначної перемоги. З однієї причини: рейтинг росте, поки мовчить.

Рейтинги падають, коли кандидати починають говорити.

Детальніше дивіться в сюжеті програми Ранок у великому місті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський подав документи в ЦВК 25 січня.

Фото: Володимир Зеленський