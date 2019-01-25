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Вибори президента 2019: Зеленський подав документи в ЦВК

Український шоумен Володимир Зеленський подав документи у Центральну виборчу комісію для участі у президентських виборах в Україні 2019.

Зеленский

Володимир Зеленський йде у президенти України на виборах 2019. Керівник студії Квартал-95 подав документи у ЦВК, повідомляє прес-служба комісії.

До слова, раніше партія Слуга народу висунула Зеленського кандидатом на пост глави держави.

Читайте: Вибори 2019: брудні ігри, жорсткі сценарії і чорна бухгалтерія кандидатів у президенти

Якщо Центральна виборча комісія зареєструє Володимира Зеленського, він стане 14 офіційним кандидатом у президенти України.

Нагадаємо, коли президентські вибори в Україні і коли може бути другий тур.

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