Український шоумен Володимир Зеленський подав документи у Центральну виборчу комісію для участі у президентських виборах в Україні 2019.

Володимир Зеленський йде у президенти України на виборах 2019. Керівник студії Квартал-95 подав документи у ЦВК, повідомляє прес-служба комісії.

До слова, раніше партія Слуга народу висунула Зеленського кандидатом на пост глави держави.

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Якщо Центральна виборча комісія зареєструє Володимира Зеленського, він стане 14 офіційним кандидатом у президенти України.

Нагадаємо, коли президентські вибори в Україні і коли може бути другий тур.