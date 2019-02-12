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Без побачень з рідними та дзвінків: українським морякам у РФ висунули вимогу

Українським морякам, які перебувають у в’язницях РФ, не дозволять побачення з рідними поки вони не нададуть потрібних свідчень та не визнають себе винними.

Без побачень з рідними та дзвінків: українським морякам у РФ висунули вимогу

Жодних побачень із рідними українським морякам слідство не дозволяє. Забороняють і телефоні дзвінки.

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов, який захищає інтереси українських моряків, пише Обозреватель.

– Якщо визнаєте себе винними, якщо даєте потрібні слідству свідчення, то вам дадуть побачення з рідними. Якщо ви стоїте на своїй позиції, що ви військовополонені – сидіть без побачень, – каже він.

Також адвокат додав, що у СІЗО у полонених “здоров’я не додається, а тільки зменшується”. У моряків є проблеми із загостренням хронічних захворювань.

– Поранені моряки також перебувають у Лефортово, досі слідство не дало жодних відповідей на клопотання захисту про переведення їх на госпіталізацію в Україну чи нейтральну країну, або про переведення на госпіталізацію в цивільну клініку, не пов’язану з тюремними лікарнями. Ми чекаємо на відповідь, – каже він.

Читайте: Посол ЄС у РФ вимагає звільнити українських моряків

Нагадаємо, що московський міський суд прийняв рішення відхилити апеляції чотирьох українських моряків та залишив їх під вартою.

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