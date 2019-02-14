PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / НБУ: В Україну у 2018 році перевели в восьмеро більше грошей, ніж відправляли з країни/

НБУ: В Україну у 2018 році перевели в восьмеро більше грошей, ніж відправляли з країни

У 2018 року кількість грошових переказів в Україна було в восьмеро більшою, ніж відправлень за межі країни.

Гривні

У 2018 році в Україні за допомогою системи грошових переказів прислали в восьмеро більше грошей, ніж відправляли з країни, повідомляється прес-служба НБУ.

Найбільше грошей в Україну переводили з США (17%). Слідом йдуть Ізраїль та Росія з обсягами переказів 13% і 9% відповідно.

З України найбільше грошей переводилося в РФ (36%). Також у великій кількості гроші з нашої країни переводилися в Грузію (10%) і Китай (6%).

Загалом у 2018 році за допомогою систем переказу в Україну прийшло $2,301 млрд, що становить близько 28% від загальної суми всіх переказів. За межі країни перевели $294 млн.

У межах країни минулого року переказали $5,541 млрд.

Читайте: Зростання ВВП, зарплат і пенсій – звіт уряду Гройсмана за 2018

До слова, перша автоматична індексація пенсій в Україні почнеться 1 березня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

2019 стане роком виходу з глухого кута проблемних заставних об’єктів в Україні – ЗМІ
Бізнес завмер в очікуванні: як залучити гроші в Україну
НБУ дозволив українцям купувати валюту в кредит
Переказ і обмін валюти по-новому – що змінив закон про валюту
Що буде з інфляцією на кінець 2019 року: прогноз НБУ
Падіння росту китайської економіки: вплив на Україну
5 і 10 гривень в Україні замінять монетами
План дій НБУ 2019: скасування валютних обмежень і доступні кредити
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка