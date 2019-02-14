У 2018 року кількість грошових переказів в Україна було в восьмеро більшою, ніж відправлень за межі країни.

У 2018 році в Україні за допомогою системи грошових переказів прислали в восьмеро більше грошей, ніж відправляли з країни, повідомляється прес-служба НБУ.

Найбільше грошей в Україну переводили з США (17%). Слідом йдуть Ізраїль та Росія з обсягами переказів 13% і 9% відповідно.

З України найбільше грошей переводилося в РФ (36%). Також у великій кількості гроші з нашої країни переводилися в Грузію (10%) і Китай (6%).

Загалом у 2018 році за допомогою систем переказу в Україну прийшло $2,301 млрд, що становить близько 28% від загальної суми всіх переказів. За межі країни перевели $294 млн.

У межах країни минулого року переказали $5,541 млрд.

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До слова, перша автоматична індексація пенсій в Україні почнеться 1 березня.