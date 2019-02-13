PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Первая в Украине автоматическая индексация пенсий стартует с 1 марта/

Перша в Україні автоматична індексація пенсій стартує з 1 березня

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відзвітував про зростання пенсій в Україні.

Перша в Україні автоматична індексація пенсій стартує з 1 березня

Автоматична індексація пенсій стартує в Україні з 1 березня.

Таку дату прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав на засіданні уряду, під час якого було представлено звіт Кабміну за минулий рік.

Прем’єр також відзвітував, що в 2018 середній розмір пенсії в Україні збільшився в 1,5 рази.

При цьому 550 тис. військових пенсіонерів отримали до пенсії 1476 гривень надбавки.

Читайте: Субсидії грошима виплачуватимуть разом із пенсіями – Рева

Нагадаємо, доставляти пенсії населенню у 2019 році буде Укрпошта.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гройсман доручив перевірити нові ставки УЗ за вагони для аграріїв
Пенсії військовослужбовців зростуть: коли і на скільки
Гройсман розповів, якою буде нова швидка допомога
Виплати пенсій переселенцям: Верховний суд поставив крапку
Степанов просить Гройсмана зупинити корупцію в портах
Затримка пенсій: українці можуть не дочекатись виплат
Уряд Гройсмана розв’язує старі проблеми вугільної галузі
Активні та працюючі навіть у 90 – як живуть на пенсії у Португалії
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка