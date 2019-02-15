Служба безпеки України проводить обшуки в одеських офісах компаній, пов’язаних з російським кримінальним авторитетом Андрієм Марісовим, якого підозрюють в організації терактів і масових заворушень в Україні.

Це випливає з рішення Шевченківського районного суду Києва від 23 січня 2019 року.

– З 2014 року до сьогодні громадянин Російської Федерації Андрій Марісов, отримавши завдання від спецслужб РФ, фінансує дії невстановлених осіб з метою здійснення масових заворушень на території Одеської та інших областей України. Серед завдань – посягання на територіальну цілісність і здійснення терористичних актів, – йдеться в документі.

Відповідно до рішення суду, мета обшуку – знайти документи про операції підконтрольних Марісову фірм, а саме: ТОВ Екофлот, ТОВ Сі Вінд, ТОВ Навір Сервіс, ТОВ Вів Шиппінг, ТОВ Марін Порт Сервіс Південний, ТОВ Укрфлот-Сервіс і ТОВ Таг Сервіс.













СБУ обшукує одеські фірми кримінального авторитета Марісова / 3 фотографии

– За допомогою цих фірм, їх засновників і при підтримці посадових осіб Одеського порту та Держслужби морського і річкового транспорту України, фігурант розслідування організовує укладання фінансово-господарських договорів, в тому числі з оренди державних плавзасобів. Це дозволяє Марісову отримувати значні доходи від виконання таких договорів і в подальшому використовувати кошти у власних протиправних діях, – зазначають у документі.

Як повідомляли раніше, Андрій Марісов був заарештований в 2002 році під час операції Павутина, яку італійська поліція проводила проти російської мафії. Офіційно Марісову заборонений в’їзд до України, тим не менш, він веде бізнес в Одеському морському торговому порту (ОПТМ).

Сфери діяльності підконтрольних Марісову компаній – лоцманські і буксирні послуги. В даний час його фірми намагаються почати операції в ДП МТП Южний, найбільшому морському порту України.