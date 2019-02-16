В середньому з березня цього року розмір пенсій в Україні зросте на 17-20%.
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що з березня цього року пенсії в середньому підвищаться на 17-20%, передає прес-служба Кабміну.
Він нагадав, що однією з головних позицій пенсійної реформи є щорічний перерахунок пенсій, який відбуватиметься 1 березня.
– Вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям громадян, – сказав Розенко.
За його словами, наразі в бюджеті вистачає коштів для того, аби провести перерахунок пенсій.
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Востаннє осучаснення пенсій в Україні проводилося у жовтні 2017 року.
До слова, в Кабінеті міністрів прийняли рішення здійснювати виплату пенсій у 2019 році через Укрпошту.