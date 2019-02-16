PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На скільки зростуть пенсії з березня/

На скільки зростуть пенсії з березня

В середньому з березня цього року розмір пенсій в Україні зросте на 17-20%.

На скільки зростуть пенсії з березня

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що з березня цього року пенсії в середньому підвищаться на 17-20%, передає прес-служба Кабміну.

Він нагадав, що однією з головних позицій пенсійної реформи є щорічний перерахунок пенсій, який відбуватиметься 1 березня.

– Вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям громадян, – сказав Розенко.

За його словами, наразі в бюджеті вистачає коштів для того, аби провести перерахунок пенсій.

Читайте: Зростання ВВП, зарплат і пенсій – звіт уряду Гройсмана за 2018 рік

Востаннє осучаснення пенсій в Україні проводилося у жовтні 2017 року.

До слова, в Кабінеті міністрів прийняли рішення здійснювати виплату пенсій у 2019 році через Укрпошту.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка