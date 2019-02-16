Біля села Тернове (Луганська область) безпілотник ОБСЄ зафіксував 33 танка бойовиків.

Біля села Тернове (Луганська область) безпілотник ОБСЄ зафіксував 33 танка бойовиків, повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

За даними відомства, там знаходяться 24 танки Т-72 і дев’ять Т-64.

Згідно з моніторингом ОБСЄ від 15 лютого, озброєння і військова техніка з боку збройних формувань Росії розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

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За їх словами, такі дії РФ демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо відведення озброєння і говорять про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

Нагадаємо, 13 лютого вздовж українсько-російського кордону Росія розмістила понад 87 тисяч своїх військових.

Фото: narodna-pravda.ua