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Під Луганськом зафіксували 33 танки бойовиків

Біля села Тернове (Луганська область) безпілотник ОБСЄ зафіксував 33 танка бойовиків.

таки на донбассе

Біля села Тернове (Луганська область) безпілотник ОБСЄ зафіксував 33 танка бойовиків, повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

За даними відомства, там знаходяться 24 танки Т-72 і дев’ять Т-64.

Згідно з моніторингом ОБСЄ від 15 лютого, озброєння і військова техніка з боку збройних формувань Росії розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

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За їх словами, такі дії РФ демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо відведення озброєння і говорять про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

Нагадаємо, 13 лютого вздовж українсько-російського кордону Росія розмістила понад 87 тисяч своїх військових.

Фото: narodna-pravda.ua

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