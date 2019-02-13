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500 танків і сотні бойових машин: Росія стягнула на Донбас техніку

Вздовж українсько-російського кордону Росія розташувала більше 87 тисяч своїх військових.

500 танків і сотні бойових машин: Росія стягнула на Донбас техніку

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив голова Постійного представництва України в ООН Володимир Єльченко.

Станом на лютий 2019 року на Донбасі розміщені 496 основних російських бойових танків (це можна порівняти з арсеналами таких країн як Німеччина, Франція або Індонезія), 938 бойових броньованих машин РФ (що аналогічно Перу і Кувейту), 128 російських реактивних систем залпового вогню ( трохи менше ніж в Індонезії), 776 російських артилерійських систем, включаючи самохідну артилерію (як у Казахстані і Ефіопії). У сумі на Донбасі зосереджено 2238 одиниць російської техніки.

– Російська сторона пропонує дуже вибірковий підхід до виконання мінських угод. Однак, вона повністю ігнорує її власні зобов’язання в сфері безпеки і гуманітарних сферах, – заявив Єльченко.

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До речі, на початку лютого у Криму окупанти проводили навчання, в яких задіяли близько 1000 військовослужбовців і 50 одиниць бойової та спецтехніки

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