Лідер української опозиції обговорив з європейськими партнерами план досягнення миру дипломатичним шляхом і кроки для економічного відродження України.

У Відні стартувала 18 зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Олександр Вілкул, кандидат в президенти України від Опозиційного блоку, член постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї ОБСЄ, взяв участь в роботі спільного засідання трьох загальних комітетів, а також виступив на засіданні спільного комітету з демократії та прав людини.

У центрі уваги комітетів – питання безпеки та шляхи вирішення існуючих конфліктів, захист прав людини в надзвичайних ситуаціях.

Олександр Вілкул представив міжнародним партнерам свою позицію щодо блокади Донбасу, яку сьогодні реалізує українська влада. Кандидат розповів також європейським колегам про свій мирний план і законодавчі ініціативи щодо зняття блокади Донбасу.

Він підкреслив, що блокада є прямим порушенням Конституції України і прав українських громадян. Крім того, організувавши блокаду Донбасу, влада порушує взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських угод.

– Перший крок до миру в Україні – це зняти блокаду Донбасу – енергетичну, економічну, транспортну і найважливіше – гуманітарну. Необхідно відновити поставки продуктів харчування, виплати пенсій, виплати соціальної допомоги.

І тут, у Відні, з міжнародними партнерами ми обговорювали, в тому числі, і мої законопроекти, пов’язані з деблокади Донбасу, тому що вони одинакові з позицією ОБСЄ. Є виграні суди про відновлення виплат жителям регіону, які нинішня українська влада ігнорує, тому що їй вигідна війна.

Вони від цього отримують і політичні плюси, консолідуючи радикально налаштовану частину виборців і корупцію на війні, – сказав Олександр Вілкул, виступаючи на засіданні Спільного комітету з демократії, прав людини і гуманітарних питань.

В ОБСЄ, в цілому, з позицією Олександра Вілкула погоджуються, бо як, на думку різних представників ОБСЄ, від блокади Донбасу насамперед, страждають люди і це завдає колосального соціально-економічного удару по Україні.

Багато представників європейських країн також висловили переконання в тому, що в конфліктних ситуаціях влада не може блокувати власних громадян і позбавляти їх підтримки.

Для європейських демократичних країн – це неприйнятно, тому що, незважаючи ні на що, за будь-яких проблемах і обставин влада країни повинна робити все можливе, щоб захистити соціальні, економічні та гуманітарні права своїх громадян.