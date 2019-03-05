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Банківські картки Visa випускатимуть за новими стандартами – дата

З квітня українські банки будуть випускати тільки безконтактні картки Visa.

Банківські картки Visa випускатимуть за новими стандартами – дата

З квітня українські банки будуть випускати тільки безконтактні картки Visa, повідомила старший віце-президент Visa і директор по СНД і Південно-Східній Європі Віра Платонова.

Компанія вводить для банків новий стандарт, згідно з яким будуть випускатися тільки безконтактні карти.

Читайте: Обережно, шахраї! Як відрізнити фейкові банківські сайти (ІНФОГРАФІКА)

Також за цими картками буде збільшено платіжний ліміт з 500 грн до 1000 грн.

Раніше Нацбанк України дозволив фінустановам перейти на спрощену процедуру перевірки клієнтів.

Фото: dreamstime

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