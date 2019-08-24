Під час Ходи Гідності на День незалежності куплет гімну виконала народна артистка України Тіна Кароль.

У Києві під час Ходи Гідності виконання гімну перетворилося на справжній перфоманс.

У виконанні взяли участь всесвітньо відомі оперні співаки Андрій Романенко та Євген Орлов, хіп-хоп виконавиця Аліна Паш та народна артистка України Тіна Кароль.

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Після реп-куплету продовжила співати гімн Тіна Кароль, яка в цей момент знаходилася на даху консерваторії на Майдані Незалежності.

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Фото: tina_karol