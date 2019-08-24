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Сидячи на даху: Тіна Кароль заспівала гімн України під час Ходи Гідності

Під час Ходи Гідності на День незалежності куплет гімну виконала народна артистка України Тіна Кароль.

Сидячи на даху: Тіна Кароль заспівала гімн України під час Ходи Гідності

У Києві під час Ходи Гідності виконання гімну перетворилося на справжній перфоманс.

У виконанні взяли участь всесвітньо відомі оперні співаки Андрій Романенко та Євген Орлов, хіп-хоп виконавиця Аліна Паш та народна артистка України Тіна Кароль.

Читайте: День незалежності України: Хода Гідності 2019

Після реп-куплету продовжила співати гімн Тіна Кароль, яка в цей момент знаходилася на даху консерваторії на Майдані Незалежності.

Також Факти ICTV розповідають в режимі онлайн, як святкують День незалежності по всій Україні.

Фото: tina_karol

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