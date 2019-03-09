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У Києві п’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію

У Києві поліцейські влаштували гонитву за п’яним підлітком, який викрав у батька авто.

У Києві п’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію

Пізно ввечері 8 березня в Києві поліцейські затримали п’яного 16-річного підлітка, який викрав у батька авто та влаштував ДТП з патрульним Toyota Prius.

Копи погналися за Lancia, коли отримали повідомлення про викрадення машини та помітили її на вулицях столиці.

Водій вимогу правоохоронців зупинитися проігнорував та почав тікати. У результаті підліток не вписався у поворот і протаранив патрульне авто.

Поліцейського з травмою руки госпіталізували для обстеження.

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У крові водія Lancia виявили 0,78 проміле алкоголю.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві лоб в лоб зіткнулися фура і легковик.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ Оперативний

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