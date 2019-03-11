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Facebook подав до суду на двох українців через популярні тести у соцмережі

Facebook подав до суду на українців Андрія Горбачова і Гліба Случевського через незаконне збирання персональних даних користувачів за допомогою популярних в соцмережі тестів.

Facebook подав до суду на двох українців через популярні тести у соцмережі

Facebook подав до суду на українців Андрія Горбачова і Гліба Случевського через незаконне збирання персональних даних користувачів за допомогою популярних в соцмережі тестів.

У прес-службі соцмережі повідомили, що в період з 2016 по жовтень 2018 року додаток було встановлено близько 63 тис. раз.

Українці працювали в компанії Web Sun Group. Вони розробили тести з назвами Що говорить про тебе колір очей?, Люди люблять вас за ваш розум або красу? і подібні.

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Після проходження тесту користувачам пропонували встановити додаток, який збирав їх персональні дані, зокрема, фото і списки друзів.

Користувачі отримували неправдиву інформацію про те, що додаток отримає обмежений доступ до даних.

Facebook звинувачує українців у порушенні американських законів з приводу комп’ютерного злому і в порушенні умов користування соцмережею.

Компанія оцінила збиток від діяльності Горбачова і Случевського більш ніж у $75 тис.

До слова, нещодавно у США звинуватили керівництво соцмережі Facebook в незаконному зборі даних про дітей через додаток Messenger Kids.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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