Ціни на хліб, борошняні вироби та гречку зростуть до кінця року.

Ріст цін на хліб і вироби з борошна збільшиться на 15% до кінця року.

Про це повідомляє глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Він пояснює, що це пов’язано з тим, що в Україні скорочуються посіви жита, тому його потрібно імпортувати, через що житній хліб вже здорожчав на 22%.

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Крім того, експерти також прогнозують ріст цін на гречку і цукор на 10%. Це пояснюють тим, що був надлишок крупи, тому її сіяли менше. На посіви цукрових буряків також виділяли менші площі.

Проте, на названі продукти дефіциту не буде.

Раніше Факти ICTV писали про те які товари знаходяться у групі ризику здорожчання.