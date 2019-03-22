Цаца – новий ресторан одеської кухні, який відкрився на місті старого закладу Samogon Fish Bar. Чим ми там пригостилися, що побачили та чи відчули колорит Одеси – у рецензії Фактів ICTV.
Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію до нового ресторану одеської кухні Цаца.
Цаца – це про Одесу, з усіма її рецептами, геніальними по своїй простоті та смаку, – пишуть у мережі закладу.
Розташування
Ресторан Цаца знаходиться за адресою вул. Набережно-Хрещатицька, 25.
Заклад легко знайти по вивісці та дерев’яним масивним воротам. Щоб потрапити до ресторану, спочатку потрібно пройти крізь літню терасу.
Поруч зі входом стоїть меню, що дуже добре для нового клієнта – це дає змогу ознайомитися з кухнею закладу ще до того, як туди потрапиш.
Розташування не дуже зручне для громадського транспорту, але доречне для одеської кухні, на березі Дніпра.
Оцінка локації – 8\10
Сервіс
Привітний персонал, який радий кожному відвідувачу. Мені допомогли зняти верхній одяг, надали номерок від гардеробу та провели до столику, який я забронювала.
Варто зауважити, що столи тут сервіровані до приходу гостей, так як при бронюванні уточнюють, скільки людей прийде.
Офіціант одразу ж приніс келих шампанського, як комплімент від закладу, який щойно відкрився. На диво, воно хоч і безкоштовне, але дуже смачне.
Персонал уважний до своїх гостей, люб’язно відповідають на будь-яке питання, знаються на тому, що вони подають та допомагають з вибором замовлення. В кінці обов’язково поцікавляться, чи все сподобалося.
Оцінка сервісу – 10\10
Інтер’єр
У ресторані Цаца три зали: зал-оранжерея на 60 гостей, банкетний – на 14 гостей та основний – на 50 гостей. Хоч деякі деталі інтер’єру залишилися від закладу Samogon Fish Bar, але їх вдало обіграли в одеському колориті.
Інтер’єр оформлено в стилі модерн – гармонія сучасності і старовини, м’які вигини, плавні лінії. Використання природних матеріалів – дерево, кераміка, залізо. Переважає натуральна колірна гамма – білий, бежевий, коричневий та гірчичний.
Меблі в інтер’єрі – це об’ємні м’які зручні дивани, стільці, крісла та дерев’яні столи. Велика кількість декору, що підтримує природну тематику – доречні вазочки на кожному столі, статуетки у старовинному стилі, велика кількість картин відомих українських діячів, різні шафки, фасади та зелень.
Довга дерев’яна барна стійка, над якою висять люстри у вигляді залізних діжок, на яких український орнамент.
Так і хочеться назвати цей інтер’єр українським модерном. В одну мить все дуже по-домашньому, а минуле чудесним чином поєднується з сьогоденням.
Вбиральня не відрізняється від стилю закладу, єдина концепція простежується у всіх деталях інтер’єру. А якщо хтось раптом не знає свій зріст, то на вході до вбиральні є зрістомір.
Літня тераса – одеський дворик на 70 гостей, який розташований перед входом у ресторан. Хоча його інтер’єр ще не встигли змінити з минулого закладу, але не сумніваюся, що зроблять гарно та атмосферно.
Досить важливо те, що у закладі є дитяча кімната з нянею, тож можете спокійно прямувати в ресторан Цаца зі своїм чадом.
Оцінка інтер’єру – 9\10
Атмосфера
На вихідні в ресторані звучить жива сучасна музика, під яку відвідувачі мають можливість потанцювати. Тож якщо вам до вподоби спокійніша атмосфера, краще бронювати столик у другому залі.
Приглушене освітлення створює особливий затишок і підкреслює романтичну атмосферу.
Окрему увагу отримують іменинники, Цаца дарує їм приємний комплімент – 20% знижку на меню.
Формат закладу передбачає широке клієнтське охоплення.
Оцінка атмосфери – 9\10
Кухня
Меню невелике, але різноманітне та містить вибір класичних страв одеської кухні, від рапанів до форелі.
Відвідувачі мають можливіcть скуштувати одеський сіфуд, закуски, салати, перші страви, супи, гарніри, м’ясо з мангалу, рибні страви, десерти, а також є дитяче меню.
Барна карта містить вибір домашніх настоянок, які для закладу робить спеціальна людина, вин, коктейлів, крафтового пива і невеликий вибір класичного алкоголю. Також є морс, смузі, дюшес, чай та кава.
З понеділка по п’ятницю з 12:00-16:00 можна замовити діловий обід – першу страву, салат, основну страву.
Я замовила хрустку барабульку та цацу.
Хрустка барабулька (230 грам) – маленька барабулька (риба) з гарніром – молодою картоплею, зеленю та помідорами. Нібито нічого дивного, але сказати, що це смачно – не сказати нічого. Смак риби важко передати словами, не дивлячись на те, що вона хрумка і смажена, кухарові вдалося зберегти весь її смак та соки.
Цаца (100 грам) – маленька рибка, смажена в клярі. Подається, як закуска, у вигляді пакетику для насіння. Спробувати можна, але особливо мені вона не дуже сподобалась.
Оцінка кухні – 9\10
Цінова політика
За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у Цаца склав 220 грн. Цінову політику закладу ми визначаємо за чашкою американо, середня ціна якої у закладах столиці складає 30-35 грн. У Цаца вона коштує 35 грн. Тож цінова політика закладу цілком прийнятна.
Наприклад, салат з трьома видами томатів коштує 89 грн., печені овочі – 99 грн., форель з лавандовим кус-кусом – 265 грн., казанок мидий – 180 грн., а рапани у вершковому соусі – 179 грн.
Діловий обід: легкий – 99 грн., класичний – 139 грн.
Оцінка цінової політики – 9\10
Загальні враження
Гарне обслуговування, цікава концепція та інтер’єр закладу, смачна їжа.
В Цаца можна насолодитися приємною атмосферою, одеською кухнею та душевним відпочинком. Якщо вирішили відвідати ресторан у вихідний день, тоді краще забронювати столик. До речі, до кінця березня Цаца пригощає кожного відвідувача ігристим.
Загальна оцінка закладу – 9/10
Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також, підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.
Каріна Зуєва