Цаца – новий ресторан одеської кухні, який відкрився на місті старого закладу Samogon Fish Bar. Чим ми там пригостилися, що побачили та чи відчули колорит Одеси – у рецензії Фактів ICTV.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію до нового ресторану одеської кухні Цаца.

Цаца – це про Одесу, з усіма її рецептами, геніальними по своїй простоті та смаку, – пишуть у мережі закладу.

Розташування

Ресторан Цаца знаходиться за адресою вул. Набережно-Хрещатицька, 25.

























Ситий в7. Ресторан Цаца: перлина біля моря, або одеський колорит у Києві / 6 фотографий

Заклад легко знайти по вивісці та дерев’яним масивним воротам. Щоб потрапити до ресторану, спочатку потрібно пройти крізь літню терасу.

Поруч зі входом стоїть меню, що дуже добре для нового клієнта – це дає змогу ознайомитися з кухнею закладу ще до того, як туди потрапиш.

Розташування не дуже зручне для громадського транспорту, але доречне для одеської кухні, на березі Дніпра.

Оцінка локації – 8\10

Сервіс

Привітний персонал, який радий кожному відвідувачу. Мені допомогли зняти верхній одяг, надали номерок від гардеробу та провели до столику, який я забронювала.

Варто зауважити, що столи тут сервіровані до приходу гостей, так як при бронюванні уточнюють, скільки людей прийде.

Офіціант одразу ж приніс келих шампанського, як комплімент від закладу, який щойно відкрився. На диво, воно хоч і безкоштовне, але дуже смачне.

Персонал уважний до своїх гостей, люб’язно відповідають на будь-яке питання, знаються на тому, що вони подають та допомагають з вибором замовлення. В кінці обов’язково поцікавляться, чи все сподобалося.

Оцінка сервісу – 10\10

Інтер’єр

У ресторані Цаца три зали: зал-оранжерея на 60 гостей, банкетний – на 14 гостей та основний – на 50 гостей. Хоч деякі деталі інтер’єру залишилися від закладу Samogon Fish Bar, але їх вдало обіграли в одеському колориті.





















Ситий в7. Ресторан Цаца: перлина біля моря, або одеський колорит у Києві / 5 фотографий

Інтер’єр оформлено в стилі модерн – гармонія сучасності і старовини, м’які вигини, плавні лінії. Використання природних матеріалів – дерево, кераміка, залізо. Переважає натуральна колірна гамма – білий, бежевий, коричневий та гірчичний.

























Ситий в7. Ресторан Цаца: перлина біля моря, або одеський колорит у Києві / 6 фотографий

Меблі в інтер’єрі – це об’ємні м’які зручні дивани, стільці, крісла та дерев’яні столи. Велика кількість декору, що підтримує природну тематику – доречні вазочки на кожному столі, статуетки у старовинному стилі, велика кількість картин відомих українських діячів, різні шафки, фасади та зелень.

Довга дерев’яна барна стійка, над якою висять люстри у вигляді залізних діжок, на яких український орнамент.









Ситий в7. Ресторан Цаца: перлина біля моря, або одеський колорит у Києві / 2 фотографии

Так і хочеться назвати цей інтер’єр українським модерном. В одну мить все дуже по-домашньому, а минуле чудесним чином поєднується з сьогоденням.

Вбиральня не відрізняється від стилю закладу, єдина концепція простежується у всіх деталях інтер’єру. А якщо хтось раптом не знає свій зріст, то на вході до вбиральні є зрістомір.













Ситий в7. Ресторан Цаца: перлина біля моря, або одеський колорит у Києві / 3 фотографии

Літня тераса – одеський дворик на 70 гостей, який розташований перед входом у ресторан. Хоча його інтер’єр ще не встигли змінити з минулого закладу, але не сумніваюся, що зроблять гарно та атмосферно.













Ситий в7. Ресторан Цаца: перлина біля моря, або одеський колорит у Києві / 3 фотографии

Досить важливо те, що у закладі є дитяча кімната з нянею, тож можете спокійно прямувати в ресторан Цаца зі своїм чадом.

Оцінка інтер’єру – 9\10

Атмосфера

На вихідні в ресторані звучить жива сучасна музика, під яку відвідувачі мають можливість потанцювати. Тож якщо вам до вподоби спокійніша атмосфера, краще бронювати столик у другому залі.

Приглушене освітлення створює особливий затишок і підкреслює романтичну атмосферу.

Окрему увагу отримують іменинники, Цаца дарує їм приємний комплімент – 20% знижку на меню.

Формат закладу передбачає широке клієнтське охоплення.

Оцінка атмосфери – 9\10

Кухня

Меню невелике, але різноманітне та містить вибір класичних страв одеської кухні, від рапанів до форелі.









Ситий в7. Ресторан Цаца: перлина біля моря, або одеський колорит у Києві / 2 фотографии

Відвідувачі мають можливіcть скуштувати одеський сіфуд, закуски, салати, перші страви, супи, гарніри, м’ясо з мангалу, рибні страви, десерти, а також є дитяче меню.

Барна карта містить вибір домашніх настоянок, які для закладу робить спеціальна людина, вин, коктейлів, крафтового пива і невеликий вибір класичного алкоголю. Також є морс, смузі, дюшес, чай та кава.

З понеділка по п’ятницю з 12:00-16:00 можна замовити діловий обід – першу страву, салат, основну страву.

Я замовила хрустку барабульку та цацу.

Хрустка барабулька (230 грам) – маленька барабулька (риба) з гарніром – молодою картоплею, зеленю та помідорами. Нібито нічого дивного, але сказати, що це смачно – не сказати нічого. Смак риби важко передати словами, не дивлячись на те, що вона хрумка і смажена, кухарові вдалося зберегти весь її смак та соки.

Цаца (100 грам) – маленька рибка, смажена в клярі. Подається, як закуска, у вигляді пакетику для насіння. Спробувати можна, але особливо мені вона не дуже сподобалась.

Оцінка кухні – 9\10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у Цаца склав 220 грн. Цінову політику закладу ми визначаємо за чашкою американо, середня ціна якої у закладах столиці складає 30-35 грн. У Цаца вона коштує 35 грн. Тож цінова політика закладу цілком прийнятна.

Наприклад, салат з трьома видами томатів коштує 89 грн., печені овочі – 99 грн., форель з лавандовим кус-кусом – 265 грн., казанок мидий – 180 грн., а рапани у вершковому соусі – 179 грн.

Діловий обід: легкий – 99 грн., класичний – 139 грн.

Оцінка цінової політики – 9\10

Загальні враження

Гарне обслуговування, цікава концепція та інтер’єр закладу, смачна їжа.

В Цаца можна насолодитися приємною атмосферою, одеською кухнею та душевним відпочинком. Якщо вирішили відвідати ресторан у вихідний день, тоді краще забронювати столик. До речі, до кінця березня Цаца пригощає кожного відвідувача ігристим.

Загальна оцінка закладу – 9/10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також, підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва