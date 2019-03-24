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Якою буде погода у день виборів президента України

Під час проведення виборів президента України погода буде теплою та сонячною.

Якою буде погода у день виборів президента України

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що за попередніми прогнозами у день тиші та під час проведення президентських виборів в Україні очікується сонячна та тепла погода.

Температура повітря прогріється до +14…+19 градусів.

Читайте: Вибори в Україні 2019 – кандидати

Раніше Факти ICTV писали, що Центральна виборча комісія не допустила до виборів 24 спостерігачів ОБСЄ з громадянством РФ.

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