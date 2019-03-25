Виключення з списку санкцій низки компаній, що працюють в інтересах держави-окупанта, має стати приводом для створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Про це заявив заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Леонід Ємець, коментуючи указ президента України від 18 березня про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій).

– Весь світ на нашу вимогу санкції не просто тримає, і але і підсилює, а в цей час Україна якісь підприємства виключає з списку санкцій, ніби у нас якесь поліпшення відносин з Росією, – зазначив народний депутат.

– Якщо якесь підприємство допустило в своїй діяльності співпрацю з державою-окупантом, зрозуміло, що продовжувати нормально вести бізнес в нашій країні воно не має права. І дозволити собі виключати такі підприємства з списку санкцій ми, як держава, не маємо права ні з моральної точки зору, ні з точки зору дипломатії. Тому що наші міжнародні партнери тепер мають право запитати нас: а якого біса ви санкції пом’якшуєте? Безумовно, цей президентський указ повинен стати приводом для створення Тимчасової слідчої комісії парламенту.

Також Леонід Ємець зазначив, що на сьогоднішній день в питанні створення тимчасових слідчих комісії парламент обмежений через відсутність профільного закону.

– Оскільки немає закону про тимчасові слідчі комісії, парламент створює тільки тимчасові спеціальні комісії, повноваження яких сильно обмежені. По суті, комісії можуть розраховувати лише на добру волю тих, хто прийде і прозвітує перед депутатами. Потрібен закон, який зробить це обов’язком, – підкреслив заступник голови Комітету ВР з питань правової політики.

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Нагадаємо, що указом від 18 березня президент виключив з списку санкцій Молдавський металургійний завод (Придністров’я), а також ряд інших підприємств, які постійно співпрацюють з РФ.

Раніше повідомлялося про те, що Молдавський металургійний завод, який знаходиться в невизнаній ПМР, фінансує проросійські рухи на території Молдови та Одеської області.