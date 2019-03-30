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Факти / Україна / Суспільство

Київський військовий ліцей імені Богуна вперше проведе набір дівчат

Вперше на навчання у Київський військовий ліцей імені Богуна візьмуть дівчат.

Жінка військовий

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна планує цього року взяти на навчання близько 30 дівчат.

За словами начальника ліцею Ігоря Гордійчука, в перший рік навчання планується набрати мінімальну кількість учениць – від 10 до 30 дівчат.

Якщо ж рік видасться вдалим, то керівництво ліцею збільшуватиме кількість учениць.

Вимоги для вступу до ліцею для дівчат і хлопців будуть однаковими.

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Гордійчук вважає, що дівчата можуть забезпечувати спецрадіозв’язок, інформаційно-психологічні операції, кібербезпеку.

До слова, у бригад Сухопутних військ ЗСУ з’явиться нова символіка.

Джерело: Міноборони

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