Народний депутат Гліб Загорій протягом 2018 року направив на благодійність в цілому більше 1,5 млн грн. Також в його електронній декларації за 2018 рік, яка доступна в Єдиному державному реєстрі декларацій, вказані 95 патентів і торгових марок, переважно в сфері фармацевтики.

Згідно з документом, Загорій є кінцевим бенефіціарним власником в ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця, в ПрАТ Науково-виробничий центр Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод і ПАТ Фармак.

Серед об’єктів нерухомості в декларації вказані орендована земельна ділянка площею 40 778 кв. м, орендовані квартира на 271,5 кв. м і офіс на 423,7 кв. м. Дружина депутата Катерина Загорій володіє правом користування дачним будинком площею 760,8 кв.м і ділянкою землі на 5 423 кв. м.

У документі вказано автомобіль Tesla SP85D 2015 року випуску, орендовані Mercedes-Benz S 600 2012 випуску та BMW Alpina B7 2017 року випуску. Катерині Загорій належить Range Rover 2014 року випуску.

Депутатська зарплата Гліба Загорія в 2018 році склала 329 583 грн. Він також отримував заробітну плату за сумісництвом за наукову діяльність в двох вузах.

Бенефіціар «Дарниці» повідомив журналістам, що всю нараховану в 2018 році заробітну плату він направляв на благодійність.

Окремо декларант дав пояснення щодо доходу Катерини Загорій на загальну суму 531 млн грн “від відчуження цінних паперів і корпоративних прав”. За словами Загорія, в електронній декларації немає пункту витрат членів сім’ї. У той же час, витрати при проведенні операцій з цінними паперами в 2018 році склали більше 521 млн грн. Тому фактичний дохід обчислюється як різниця між доходом (531 млн грн) і витратами (521 млн грн). До отриманого результату слід додати купонний дохід за цінними паперами. У підсумку, зазначив Гліб Загорій, дохід його дружини – близько 14 млн грн.

Загорій також вказав 1,9 млн грн доходу від продажу рухомого майна та роялті на суму 11,73 млн грн від ПАТ Фармацевтична фірма Дарниця.

В електронній декларації Загорій вказав 4,8 млн грн на рахунках в українських банках – Ощадбанку, Укрсиббанк та інших. Крім того, він задекларував $2,1 млн, 421 тис. євро і 5,4 млн грн готівкою, 37 млн грн дебіторської заборгованості за корпоративні права та $1 млн, позичених третім особам.

Рухоме майно бенефіціара Дарниці – це, зокрема, дві одиниці зброї, запонки, антикварні вироби, колекції скульптур і живопису ХХ ст. У декларації також зазначено колекції українських національних костюмів, килимів та інших творів мистецтва, які належать його дружині.

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Раніше повідомлялося, що ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця в 2018 році збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Очікується, що на загальних зборах акціонерів Дарниці, які відбудуться на початку квітня, буде прийнято рішення не виплачувати дивіденди і направити прибуток за 2018 рік на розвиток компанії.