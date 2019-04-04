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Факти / Україна / Політика
Що таке дебати і для чого вони потрібні

Між кандидатами у президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які пройшли до другого туру виборів, 19 квітня мають відбутися дебати на Суспільному. Що таке дебати і для чого вони потрібні – у матеріалі Фактів ICTV.

 

Що таке дебати?

Дебатами (від французького слова debatдискусія) називають публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми, у випадку з виборами – між кандидатами у президенти.

Мета такої дискусії – переконати аудиторію, а не один одного, у своїй правоті, тобто сформувати позитивне враження про себе.

Звідки до нас прийшли дебати?

Публічні політичні дебати проходили ще в античній Греції. Їх використовували як демократичний метод обговорення законів.

Сучасні політичні дебати беруть початок у британському парламенті, приблизно з 1265 року.

Для чого потрібні дебати?

Дебати є складовою частиною виборчого процесу. Цей формат зручний для електорату – в плані порівняння позиції політиків.

Коли відбудуться дебати?

Стаття 62 закону про вибори президента визначає процедуру і строки проведення передвиборчих теледебатів, які проводяться на Суспільному й оплачуються з держбюджету.

Дебати проводяться з використанням електронних (аудіовізуальних) ЗМІ за рахунок коштів держбюджету.

Закон встановлює дату дебатів – остання п’ятниця перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин. Тобто у другому турі виборів президента вони мають відбутися 19 квітня.

Умови проведення передвиборних теледебатів

Кандидати беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з них або неможливості участі, виділений для теледебатів час надається іншому для проведення передвиборної агітації.

До речі, проходження медогляду для участі в дебатах, як того вимагає штаб Володимира Зеленського від чинного глави держави Петра Порошенка, не прописано в законі про вибори президента.

Окрім того, якщо теледебати відбудуться на НСК Олімпійський, вони мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів, адже вважаються агітацією, яка врегульована статтею 58 закону про вибори президента щодо “проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій”.

Чи вплинуть дебати на результат виборів?

Дебати є емоційною складовою виборчого процесу, тому, звісно, можуть вплинути на результати голосування у другому турі президентських виборів.

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