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Факти / Україна / Суспільство

Завищені суми у платіжках: регулятор оштрафував ще три облгази

Регулятор оштрафував Миколаївгаз, Сумигаз і Дніпрогаз за завищені суми у платіжках.

Завищені суми у платіжках: регулятор оштрафував ще три облгази

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала по 850 тис. грн компанії Миколаївгаз, Сумигаз і Дніпрогаз.

Також компанії зобов’язали провести перерахунок обсягів споживання газу для побутових споживачів до 26 квітня.

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Однак регулятор не наклав штраф на Харківміськгаз, оскільки компанія самостійно відмовилася від донарахувань у платіжках. Компанія повинна привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 26 квітня.

Нагадаємо, 2 квітня регулятор оштрафував Житомиргаз на 850 тис. грн.

Джерело: НКРЕКП

Фото: Dreamstime

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