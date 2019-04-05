Регулятор оштрафував Миколаївгаз, Сумигаз і Дніпрогаз за завищені суми у платіжках.
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала по 850 тис. грн компанії Миколаївгаз, Сумигаз і Дніпрогаз.
Також компанії зобов’язали провести перерахунок обсягів споживання газу для побутових споживачів до 26 квітня.
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Однак регулятор не наклав штраф на Харківміськгаз, оскільки компанія самостійно відмовилася від донарахувань у платіжках. Компанія повинна привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 26 квітня.
Нагадаємо, 2 квітня регулятор оштрафував Житомиргаз на 850 тис. грн.
Джерело: НКРЕКП
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