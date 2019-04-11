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Що Манжосов розповів про Зеленського і навіщо пішов з прес-конференції

Колишній резидент студії Квартал 95 Денис Манжосов розповів, чому проігнорував прес-конференцію, а також додав, що Володимир Зеленський не вживає наркотики.

Що Манжосов розповів про Зеленського і навіщо пішов з прес-конференції

Екс-учасник Кварталу 95 Денис Манжосов розповів, що останнім часом йому часто дзвонять представники ЗМІ, щоб почути компромат на кандидата у президенти Володимира Зеленського.

– Сьогоднішню конференцію я збирав заради одного: щоб донести людям, незважаючи на те, що сталося між нами багато років тому, ні в якому разі не може слугувати тим, аби я говорив щось погане у бік своїх дитячих, юнацьких товаришів, – заявив Манжосов.

Також він додав, що Володимир Зеленський не вживав наркотики.

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Крім того, Денис Манжосов заявив, що не бачить Володимира Зеленського на посаді президента найближчим часом.

– Я не приймаю бік Володимира Зеленського у цій кандидатській програмі – у мене на, те є свої особисті погляди, своя освіта, яка говорить про те, що Володя може бути президентом у будь-який час, але, на мій погляд, не в ці спекотні дні для нашої країни, – зазначив актор.

Також Манжосов розповів, що змушений був покинути прес-конференцію до її початку, бо від організаторів надійшло повідомлення про замінування будівлі і про можливі провокації.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві зірвалася прес-конференція екс-учасника студії Квартал 95 Дениса Манжосова.

Джерело: Прямий

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