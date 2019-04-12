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Радий зустрічі з другом України: Порошенко зустрівся з Макроном

Петро Порошенко зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Радий зустрічі з другом України: Порошенко зустрівся з Макроном

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з главою Франції Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці у Парижі.

– Радий зустрічі зі щирим другом України, – написав Порошенко у Twitter.

Читайте: Передайте Макрону, що знадобляться сємки: реакція на перепалку Порошенка і Зеленського

Зазначається, що у Порошенка і Макрона запланована прес-конференція з представниками ЗМІ.

До речі, перед зустріччю з главою України Макрон провів зустріч з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Джерело: Петр Порошенко/Twitter

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