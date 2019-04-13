PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Порошенко прийде на дебати 14 квітня

Петро Порошенко приїде на дебати на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.00.

Порошенко прийде на дебати 14 квітня

Петро Порошенко приїде на НСК Олімпійський 14 квітня. Адміністрація президента вже провела акредитацію для журналістів.

Як повідомляє прес-служба президента, Петро Порошенко з’явиться на стадіоні 14 квітня о 14:00.

Вхід для акредитованих журналістів почнеться з 13:00 за паспортами та редакційними посвідченнями.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, Петро Порошенко запропонував Володимиру Зеленському провести дебати на НСК Олімпійський 14 квітня.

В свою чергу адміністрація НСК Олімпійського повідомила про те, що готова провести дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком ввечері 19 квітня.

Джерело: Адміністрація Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Акції протесту, провокації, відсутність кандидатів: як пройдуть дебати
У адміністрації Олімпійського повідомили, коли готові провести дебати
Меркель і Макрон допоможуть гарантувати безпеку для виборів на Донбасі до весни
Агітація на Суспільному: ЦВК визначила час виступів кандидатів
Меркель і Макрон підтримали зустріч нормандської четвірки після виборів
Порошенко проти Зеленського: хто програв, а хто посилив позиції
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Радий зустрічі з другом України: Порошенко зустрівся з Макроном
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка