Петро Порошенко приїде на дебати на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.00.

Петро Порошенко приїде на НСК Олімпійський 14 квітня. Адміністрація президента вже провела акредитацію для журналістів.

Як повідомляє прес-служба президента, Петро Порошенко з’явиться на стадіоні 14 квітня о 14:00.

Вхід для акредитованих журналістів почнеться з 13:00 за паспортами та редакційними посвідченнями.

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Нагадаємо, Петро Порошенко запропонував Володимиру Зеленському провести дебати на НСК Олімпійський 14 квітня.

В свою чергу адміністрація НСК Олімпійського повідомила про те, що готова провести дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком ввечері 19 квітня.