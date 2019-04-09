Укрзалізниця призначила 69 додаткових рейсів на Великдень і травневі свята.

На українців чекають довгі вихідні на Великдень, які співпадуть з травневими святами. Таким чином, відпочивати можна буде аж п’ять днів.

У зв’язку з цим Укрзалізниця призначила 69 додаткових поїздів.

Додаткові поїзди на свята:

№ 191/192 Київ — Львів відправленням з Києва та Львова 26, 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 197/198 Київ — Ковель курсуватиме з Києва та Ковеля 26 та 30 квітня.

№ 207/208 Київ — Ужгород відправленням з Києва 30 квітня та 3 травня, з Ужгорода — 27 квітня.

№ 235/236 Київ — Ужгород відправленням з Києва 29,30 квітня, 3 та 4 травня з Ужгорода поїзд відправлятиметься 26, 27 квітня.

№ 211/212 Київ — Львів курсуватиме з Києва та Львова 25 квітня.

№ 217/218 Київ — Львів здійснить рейси з Києва 29 та 30 квітня, зі Львова – 30 квітня.

№ 177/178 Київ — Хмельницький відправленням з Києва та Хмельницького 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 293/294 Київ — Хмельницький курсуватиме з Києва 1 та 6 травня, з Хмельницького 26 квітня та 5 травня.

№ 295/296 Київ — Жмеринка відправиться з Києва 27 квітня та 5 травня з Жмеринки 25 та 30 квітня.

№ 161/162 Київ — Миколаїв здійснить рейси з Києва 1 та 5 травня, з Миколаєва 30 квітня та 4 травня.

№ 221/222 Київ — Одеса курсуватиме з Києва 28 квітня та 6 травня, з Одеси 25 та 29 квітня.

№ 223/224 Київ — Одеса курсуватиме з Києва та Одеси 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 297/298 Київ — Херсон відправиться з Києва 30 квітня, 4 травня, з Херсона 27 квітня.

№ 179/180 Київ — Дніпро курсуватиме з Києва та Дніпра 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 283/284 Київ — Кривий Ріг відправиться з Києва 5 травня, з Кривого Рогу 25 квітня.

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№ 163/164 Київ — Харків здійснить рейси з Києва та Харкова 27 квітня та 1 травня.

№ 205/206 Покровськ — Харків курсуватиме щоденно з 24 квітня по 6 травня в обох напрямках.

№ 257/227 Одеса — Ужгород 30 квітня вирушить з Одеси та 27 квітня з Ужгорода.

№ 167/168 Львів — Одеса курсуватиме 26, 27, 30 квітня, 1 та 5 травня зі Львова та Одеси.

№ 111/112 Харків — Львів здійснить рейси з Харкова 25, 27, 29 квітня, 1, 3, 5 травня. Зі Львова поїзд вирушить 26, 28, 30 квітня, 2, 4, та 6 травня.

№ 669/670 Кременчук — Бахмач відправиться з Кременчука та Бахмача 2 травня.

№ 773/774 Київ — Шостка курсуватиме 1 травня з Києва та Шостки.

№ 781/782 Київ — Черкаси відправиться з Києва та Черкас 1 травня.

№ 779/780 Суми — Київ — Вінниця здійснить додаткові рейси з Сум та Вінниці 25, 26 квітня, 1 та 3 травня.

Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.