За даними сервісу StartupBlink, Київ посів 34 місце у рейтингу найбільших стартап-міст.

Київ обігнав Мельбурн, Гельсінкі, Мюнхен і Вашингтон в рейтингу найбільших стартап-міст, піднявшись на 29 позицій і посівши 34 місце з 1028. Про це повідомляється на глобальному профільному сервісі StartupBlink, де також опубліковані оновлення онлайн-карти з відповідною інформацією.

За рік столиця України піднялася в цьому рейтингу з 63 місця аж на рекордні 29 позицій. І тепер Київ посідає 34 місце серед 1028 світових стартап-міст, що свідчить про ефективну політику керівництва столиці щодо розвитку цієї сфери.

Київ за рік обігнав такі відомі стартап-екосистеми, як Гельсінкі, Мюнхен, Шеньчжень, Вашингтон, Мельбурн, Дублін і багато інших. Позиція міста в рейтингу StartupBlink залежить від кількості проектів, їх якості та бізнес-середовища стартап-екосистеми. Оцінюються ці показники власним алгоритмом авторів звіту.

Так, в Києві розробники онлайн-сервісу нарахували 321 стартап. Крім Києва, в рейтинг увійшли такі міста України, як Одеса (235 місце), Львів (299), Харків (435) і Дніпро (561). В цілому Україна за останні два роки піднялася в топі на чотири позиції.

Серед міст світу перші три місця займають Сан-Франциско, Нью-Йорк і Лондон. Серед країн – США, Великобританія і Канада.

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Карта StartupBlink створена на основі GoogleMaps. Всього на ній відзначені понад 62 тис. стартапів. У базі зібрані дані AngelList, Swissstartups.org, Elance.com та інших стартап-платформ. Карта дозволяє фільтрувати стартапи за галузями і місцем розташування, а акселератори – за кількістю грошей, які пропонуються стартапам, і за регіонами.

Нагадаємо, Київ увійшов у топ-5 рейтингу найдешевших VIP-готелів світу.