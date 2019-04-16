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Факти / Україна / Політика

Савченко планує брати участь у парламентських виборах

Надія Савченко планує взяти участь у парламентських виборах восени цього року.

Надія Савченко

Надія Савченко, яку підозрюють в організації теракту, збирається балотуватися на парламентських виборах восени цього року.

Про плани Савченко провести свою політсилу до Верховної Ради розповіла в ефірі українського телеканалу її помічниця Тетяна Проторченко.

Раніше депутат Савченко заявила про плани вийти на роботу в парламент 23 квітня.

Читайте: З Рубана і Савченко не знято обвинувачень – Луценко

Як повідомлялося, Надію Савченко та екс-главу Офіцерського корпусу Володимира Рубана випустили з-під варти, оскільки не було продовжено термін їхнього арешту.

Наступне засідання суду у їхній справі відбудеться 7 травня.

Джерело: 112 Україна

Фото: УНІАН

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