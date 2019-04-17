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Факти / Україна

Хто стоїть за вбивством Олеся Бузини та чому справа тягнеться 4 роки

Олесь Бузина

13-те квітня 2015-го. Інтерв’ю Олеся Бузини на радіо Вісті стане останнім в його житті.

Скандальний письменник різко перебиває ведучих і прямо каже про мир з Росією.

16-те квітня, три дні потому. На дворі багатоповерхівки, у якій мешкав Бузина, стоїть авто з італійськими номерами. Бузина, як завжди, о першій дня збереться на пробіжку. Але, вийшовши з будинку, встигає зробити лише кілька кроків. Двоє у масках вже напоготові – зі зброєю. П’ять пострілів.

Журналіст помре до прибуття швидкої. Авто знайдуть неподалік у Шевченківському районі Києва, в одному з дворів.

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Підозрювані – Андрій Медведько, колишній активіст Свободи, учасник ультраправої організації С-14, та Денис Поліщук, член УНА-УНСО.

Олесь Бузина ніколи не приховував – він прихильник руського миру, і навіть реставрації монархії.

Все почалося у двохтисячному, коли Бузина видав книгу Вурдалак Тарас Шевченко. Шевченкознавці звинуватили його в українофобії. Але письменник почав отримувати великі гонорари.

За версією захисту, в той день свідки бачили Медведька та Поліщука у таборі Правого сектору на Дніпропетровщині. Звинувачення ж вважає – звідти до Києва автівкою – 6 годин. Теоретично, могли доїхати. Вбивство сталося о 13:20.

Бузину вбили – саме під час прямої лінії Путіна. Але, для чого Росії вбивати літератора, у якого за деякими версіями вони ж вкладали гроші? Під час інтерв’ю з одіозним Жириновським, який повторював свою мантру про відсутність держави Україна –  Бузина несподівано поставив того на місце.

Є ще одна версія – спецслужби, які могли використати радикалів. Або зімітувати їхню участь.

Згодом підозрюваних відпустили з-під варти. Вони на підписці про невиїзд. Виконавцям, якими прокуратура вважає Медведька і Поліщука загрожує від 10 до 15 років тюрми. Але питання: хто замовник, досі залишається без відповіді.

До слова, вбито журналіста Олеся Бузину.

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