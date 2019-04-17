Букмекери усе ще впевнені, що більше шансів стати новим президентом України має Володимир Зеленський.

Ставки на вибори президента України 2019, які вже майже наблизилися до другого туру, приймають букмекерські контори.

Як відомо, українці знову підуть на виборчі дільниці, щоб віддати голос за одного з двох кандидатів у другому турі – Володимира Зеленського або Петра Порошенка.

Прогнози експертів великих операторів в Україні говорять про те, що нині у чинного глави держави мало шансів, щоб піти на другий термін.

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Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явилися квитки на дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком, які пройдуть 19 квітня на НСК Олімпійський.