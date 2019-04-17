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Факти / Україна

Україна вийшла з угоди СНД щодо стандартизації озброєння

Кабмін сьогодні припинив дію угоди щодо стандартизації озброєння і військової техніки в рамках СНД.

СНД

У Мінекономрозвитку пояснили необхідність розірвання угоди з СНД тим, що вона не має практичної реалізації в Україні, адже радянські стандарти озброєння ліквідовані на 90% – їх замінюють європейські.

– А ще у Конституції закріплений стратегічний курс до НАТО. Тож будемо проводити стандартизацію озброєння та військової техніки відповідно до цього курсу, – йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням уряду, МЗС має повідомити Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав про припинення для України дії угоди.

Читайте: Україна перегляне всі договори, що уклали в рамках СНД – Порошенко

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко ще у травні 2018 року своїм указом зупинив дію договорів СНД.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Dreamstime

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