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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як оголосити себе банкрутом і що для цього потрібно

Президент Петро Порошенко нещодавно підписав кодекс про процедуру банкрутства. Пояснюємо, що це означає і чи можуть українці не віддавати борги.

Як оголосити себе банкрутом і що для цього потрібно

Кодекс про процедуру банкрутства революційний для бізнесу та економіки країни. Вперше за всю українську історію документ визначає умови банкрутства не лише юридичних, але й фізичних осіб.

Експерти запевняють, що цей кодекс може суттєво покращити інвестиційний клімат в Україні.

Процедуру банкрутства може ініціювати винятково сама особа, в разі неспроможності самостійно подолати фінансову скруту.

– Закон захищає інтереси фізичної особи, тобто процедура банкрутства і стягнення на майно не буде стосуватися коштів, що знаходяться на ПФ, фондах соціального забезпечення і найголовніше, не стягується житло площею 60 кв. метрів.

Тобто людина – захищена, – пояснює директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Для цього існують спеціально прописані випадки, які дозволяють оголосити себе банкрутом:

  • Коли заборгованість перед кредиторами становить не менше 30 мінімальних зарплат (112 тис. грн).
  • Коли фізична особа перестала сплачувати борги за кожним із кредитних зобов’язань упродовж двох місяців у розмірі більш ніж половини місячних платежів.
  • Якщо у виконавчому провадженні висунута постанова про відсутність майна, яке можуть стягнути у боржника замість сплати.

Кодекс про банкрутство набуде чинності через півроку після опублікування, тобто восени 2019 року.

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Арбітражні керуючі – це також нововведення кодексу. Експерти кажуть, це дуже важливо, бо ця особа буде незалежною та неупередженою.

Арбітр має право отримувати конфіденційну інформацію стосовно боржника і його майна.

– Третя сторона буде незалежна ні від банку, ні від того, хто взяв кредит. Щоб не було ніяких махінацій, потрібен цей керуючий.

Ви можете продати власне майно за 3 копійки, наприклад, і сказати – дивіться, от в мене є тільки ці 3 копійки, забирайте їх. Це типовий приклад махінацій, – пояснює економічний експерт Сергій Фурса.

Нагадаємо, господарський суд Київської області визнав банкрутом завод Росаву і почав ліквідаційну процедуру.

Джерело: Ранок у великому місті

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