Команда Петра Порошенка запропонувала команді Володимира Зеленського приєднатися до організації дебатів Олімпійському.
Глава парламентської фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов запропонував команді кандидата в президенти Володимира Зеленського взяти участь в організації дебатів на Олімпійському.
– Ми пропонуємо команді Володимира Зеленського повернутися до організації дебатів всередині стадіону, серед людей, у відкритій фан-зоні. Два мікрофони, ведучий і дебати по суті, – сказав він.
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За його словами, українці хочуть побачити, як виглядатиме їхнє майбутнє, а не шоу.
Нагадаємо, 19 квітня в 19.00 на НСК Олімпійський відбудуться дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Факти ICTV вестимуть відеотрансляцію дебатів онлайн.