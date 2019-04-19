Команда Петра Порошенка запропонувала команді Володимира Зеленського приєднатися до організації дебатів Олімпійському.

Глава парламентської фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов запропонував команді кандидата в президенти Володимира Зеленського взяти участь в організації дебатів на Олімпійському.

– Ми пропонуємо команді Володимира Зеленського повернутися до організації дебатів всередині стадіону, серед людей, у відкритій фан-зоні. Два мікрофони, ведучий і дебати по суті, – сказав він.

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За його словами, українці хочуть побачити, як виглядатиме їхнє майбутнє, а не шоу.

Нагадаємо, 19 квітня в 19.00 на НСК Олімпійський відбудуться дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Факти ICTV вестимуть відеотрансляцію дебатів онлайн.