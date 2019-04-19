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Порошенко і Зеленський потиснули руки перед початком дебатів

Кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки перед початком дебатів на НСК Олімпійський.

Порошенко Зеленський

Перед початком дебатів на НСК Олімпійський кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський потиснули руки на сцені.

Крім того, для проведення дебатів вирішили використовувати одну сцену замість двох.

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Таким чином на одній сцені знаходяться обидві команди кандидатів у президенти і двоє ведучих.

До слова, дебати на НСК Олімпійський проводять у форматі Суспільного телебачення.

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