Кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки перед початком дебатів на НСК Олімпійський.

Перед початком дебатів на НСК Олімпійський кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський потиснули руки на сцені.

Крім того, для проведення дебатів вирішили використовувати одну сцену замість двох.

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Таким чином на одній сцені знаходяться обидві команди кандидатів у президенти і двоє ведучих.

До слова, дебати на НСК Олімпійський проводять у форматі Суспільного телебачення.